Nuovo allenatore Hellas Verona | scelto Bocchetti al posto di Cioffi - Sport - Calcio - quotidiano net

Dopo la rinuncia di Lopetegui il Wolverhampton va a caccia del. Ecco chi è in pole per gli inglesi Prosegue in casa Wolverhampton la ricerca deltecnico undici giorni dopo l'esonero di Bruno Lage. Steve Davis guiderà la squadra questo fine ...Il tecnico è stato promosso dalla Primavera: dopo la deroga del primo mese concessa dalla Federcalcio, avrà bisogno di un tutor provvisto di patentino Uefa ...L'Hellas Verona ha deciso: dopo che tutto lasciava pensare all'arrivo di Diego Lopez come sostituto dell'esonerato Gabriele Cioffi, sarà invece Salvatore ...Ufficializzato oggi come nuovo allenatore dell’Hellas Verona, Salvatore Bocchetti verrà ufficialmente presentato alla stampa nella giornata di domani. Ecco il comunicato: “Hellas Verona FC informa che ...