Napoli | si ferma Anguissa | possibile stiramento ai flessori

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Una vittoria, l’ennesima di questa stagione, che rischia di rivelarsi amara per ildi Luciano Spalletti. Nel corso di match di Champions League contro l’Ajax, infatti, a subire il destino peggiore è stato Zambo, costretto a uscire per un problema fisico. Secondo quanto emerso dalle prima indiscrezioni del Corriere del Mezzogiorno, il problema del roccioso centrocampista azzurro non sembra essere di poco conto. Si parla infatti diaio altro problema muscolare: saranno solo i test delle prossime ore a svelare con esattezza l’entità dell’infortunio subito da. Le prime stime, però, non sono benevole: si parla di diverse settimane di stop. Segui ZON.IT su Google News.