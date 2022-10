L’Onu condanna le annessioni russe con astenuti eccellenti

Leggi su formiche

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato mercoledì una risoluzione chele “illegali” della Russia rispetto alle quattro regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Cherson e Zaporizhzhia, e richiede di disconoscere immediatamente i risultati dei referendum russi. Il testo recita che le azioni di Mosca in Ucraina sono “inconciliabili con i principi della Carta delle Nazioni Unite” e “non hanno alcuna validità ai sensi del diritto internazionale e non costituiscono la base per alcuna modifica dello status di queste regioni dell’Ucraina”. L’operazione è stata un successo se guardiamo ai voti: 143 a favore, 5 contrari, 35su 193 membri. Due voti in più rispetto all’ormai storica risoluzione approvata il 24 marzo, cheva l’intervento russo con 140 voti contro 5 e 38 ...