Le difficoltà nel fare impresa al femminile e un gender gap da superare | nel Sannio crescita lenta

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Ilgap esiste in Italia e non risparmia il mondo dell’imprenditoria, c’è tanto cammino da“. Le parole di Gerardo Canfora, rettore dell’Università degli Studi del, fotografano e sintetizzano il workshop “Con le donne cresce il Made in Italy” tenutosi questa mattina preso la sede dell’ateneo di Palazzo De Simone. Assente “giustificato” Antonio Marchiello, l’Assessore alle Attività Produttive, Lavoro, demanio e patrimonio della Regione Campania ha dovuto disertare l’appuntamento a causa di un improvviso e imprevisto problema. “Si parla dial, un fenomeno che sta crescendo in Italia dato che i numeri sono confortanti in questo senso“, è toccato allo stesso rettore Canforagli onori di ...