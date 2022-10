Juventus | la posizione di Allegri | la fiducia è a tempo | i nomi per traghettatore e prossima stagione

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La situazione in casaè disperata. L’avvio didella squadra di Massimilianoè stato drammatico, dal punto di vista dei risultati e del gioco. In campionato ha vinto appena 3 volte su nove partite, poi quattro pareggi e due sconfitte, occupa l’ottavain classifica e le prospettive non sono di certo positive. In Champions League è praticamente già fuori dalla fase a gironi, la sconfitta contro il Maccabi è destinata a condannare i bianconeri. I tifosi continuano la contestazione e i più bersagliati sono i calciatori e il presidente Agnelli. Non è stato risparmiato dalle critiche l’allenatore Massimiliano, ormai incapace di gestire il gruppo. La squadra non segue più l’allenatore e la prestazione contro il Maccabi ha confermato la spaccatura. I problemi non ...