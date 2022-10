Incendiata l’auto dell’assessore al Commercio | la solidarietà del sindaco Zuottolo

Leggi su anteprima24

San Marzano sul Sarno (Sa) – "Gli episodi incendiari che hanno interessato negli ultimi giorni alcuni esponenti della mia amministrazione comunale possono essere letti come un segnale inquietante. Noi abbiamo fiducia nelle forze dell'ordine e andiamo avanti per la nostra strada. L'amministrazione comunale di San Marzano sul Sarno continuerà a lavorare per il bene della comunità senza farsi intimorire da nulla. Ringrazio tutti i sindaci e gli amministratori locali che in queste ore ci hanno dimostrato la propria vicinanza. All'assessore Angela Calabrese, come per Pasquale Alfano, va il mio più affettuoso abbraccio. Continueremo a lavorare per la nostra gente". Così Carmela, sindaca di San Marzano sul Sarno, ha commentato il raid ai danni delAngela Calabrese.