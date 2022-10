IL Drammatico Racconto Di Gemma Galgani!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 13 ottobre 2022)Galgani ha raccontato un retroscena inedito legato al suo passato. Un eventoche l’ha vista protagonista quando aveva 40 anni che l’ha segnata in maniera indelebile. In pochi conoscono questo triste episodio della veterana di Uomini e Donne. Ecco tutti i dettagli della vicenda! Il dramma diGalgani: a 40 anni ha perso un figlioGalgani è la protagonista indiscussa di Uomini e donne da più di dieci anni. Di lei sappiamo molte cose, ma quello che ha confessato in una recente intervista, giunge del tutto nuovo e inaspettato. Proprio la dama torinese, intervistata dal settimanale di Uomini e donne, ha confessato di essere rimasta incinta quando aveva 40 anni. Purtroppo la gravidanza non è andata a buon fine e ha perso il bambino. Si è così interrotto il suo sogno di diventare madre. In tutti ...