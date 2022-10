Diretta La Russa-Calderoli si incrociano e un gesto clamoroso

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Inizia la XIX legislatura. Primo atto, l'insediamento delle Camere: alle 10 a Montecitorio, 10.30 Palazzo Madama. Si tratta del primo insediamento dopo il taglio dei parlamentari che ha fatto scendere a 400 il numero dei deputati e a 200 quelli dei senatori, 6 a vita, tutti chiamati ad eleggere i presidenti dei due rami. Il centrodestra, non senza patemi, avrebbe trovato l'accordo: Riccardo Molinari alla Camera, Ignazio Laal Senato. Il leghista, a causa dei differenti regolamenti, dovrebbe essere eletto domani, venerdì 14 ottobre, mentre il fondatore di FdI già oggi. Ammesso che tutto vada come previsto. Segui ladella giornata politica: Ore 11.54 - Meloni, tutti in fila per un selfie Giorgia Meloni alla Camera si presenta con tailleur nero, capelli raccolti in una coda. Attorniata dai compagni di partito e segue le votazioni per ...