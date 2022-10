Camera | seconda votazione a vuoto con 375 schede bianche | no quorum

La nostra comunità nazionale ha sempre dimostrato di non esserea nessuno anche in tema di ... ma si discusse se il Senato della Repubblica dovesse essere chiamato così odei senatori, ...L'esponente di Fratelli d'Italia ha poi tenuto il suo primo discorso comecarica della ... Il voto allaÈ probabile che il presidente venga eletto domani mattina, visto che nei primi tre ...Il nuovo presidente del Senato ha ricevuto 116 voti. Meloni: 'Congratulazioni, un patriota'. Da Forza Italia solo due voti, di Casellati e Berlusconi, mentre 16 senatori forzisti non hanno votato: La ...Roma, 13 ott. (Adnkronos) - E' andata a vuoto anche la seconda chiama alla Camera per la votazione del presidente. La seduta è stata sospesa e riprenderà alle 17, e sarà l'ultima per la ...