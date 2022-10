Camera | Rosato apre la XIX legislatura con un saluto a Mattarella

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 13 ottobre 2022) ROMA – “Care colleghe, cari colleghi, è per me un grande onore aprire oggi i lavori della XIXdelladei deputati (…). Permettetemi in apertura della seduta di rivolgere ildell’aula al presidente della Repubblica Sergio”. E’ quanto ha affermato il presidente provvisorio della, Ettore(Italia Viva), nel suo intervento di apertura, tra gli applausi dei presenti. “Siamo grati aper il ruolo di supremo garante della vita democratica del paese e di alta espressione della coesione nazionale”, ha dettosottolineando la “autorevolezza e la saggezza” mostrate dal Capo dello Stato “in un tempo di grave emergenza per il paese”. L'articolo L'Opinionista.