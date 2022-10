(Di giovedì 13 ottobre 2022) Porta ferite su tutto il corpo, il viso è tumefatto, i capelli sono intrisi di sangue. E' l'che da oggi si può vedere nella mostra "The Mistery Man" nella cattedrale di. ...

Da oggi l'esibizione è aperta al pubblico che parte da una della città della Spagna,, che con i riti della Settimana Santa ogni anno rievoca in maniera monumentale la Passione di Cristo. "L'...Porcia, uno dei castelli rinascimentali più belli Fusu commissione di Gabriele die dei suoi discendenti, gli architetti italiani, dal 1533 al 1597 e, per molto tempo, è stato ... A Salamanca realizzato l'uomo della Sindone - Cronaca Porta ferite su tutto il corpo, il viso è tumefatto, i capelli sono intrisi di sangue. E' l'uomo della Sindone che da oggi si può vedere nella mostra "The Mistery Man" nella cattedrale di Salamanca.