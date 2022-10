Supermercati | perché alcuni prodotti sono alla rinfusa? Rischio per la ‘spesa intelligente’

Leggi su chenews

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ipostrarre in inganno i consumatori con alcune strategie. Molti si chiedono se imessi nei cestipossano rappresentare un risparmio. Scopriamo insieme la risposta. La politica del risparmio è in atto e molti consumatori cercano di attuare tutte le misure possibili. Dall’altra parte, però, cii negozianti che mettono in campo le proprie strategie per aumentare la spesa dei clienti. Tra i tanti trucchi c’è quello del prodotto. Fonte foto: Adobe StockNei, molto spesso, capita di non seguire la lista che ci facciamo a casa. Viaggiando tra i vari scaffali possiamo essere attirati da tanti...