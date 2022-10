Sampdoria | Sabiri uomo mercato | quel 'like' alla Fiorentina e le voci sulla Roma

ClubDoria46.it

Laconclude poco, solo 69 volte in nove gare, tra conclusioni in porta (30) ed a lato (39)... Non è possibile che Gabbiadini e, gli specialisti della squadra, che pure hanno un raggio ...(4 - 2 - 3 - 1): Audero 6; Bereszynski 6, Murillo 5.5, Colley 5.5, Augello 5.5; Rincon 6, Vieira 5.5 (dal 13 st Villar 6);5 (dal 24 st Quagliarella 6), Djuricic 7 (dal 38 st Verre ... Sampdoria, Sabiri che succede Rendimento in calo In campo, Abdelhamid Sabiri ha avuto un impatto ottimo sulla Sampdoria lo scorso anno, meno in questo avvio di stagione. Eppure il marocchino ex Ascoli già dall'estate è un uomo mercato per il club ...Villar può prendersi il centrocampo della Sampdoria: lo spagnolo, dopo gli ottimi numeri con il Bologna, si candida a una maglia con la Roma ...