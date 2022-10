Salute mentale | un adolescente su quattro è depresso ' Servono aiuti per rispondere alle domande di aiuto'

È in corso una crisi mondiale della, soprattutto fra giovanissimi: l'incidenza di depressione e ansia fra adolescenti è ...Come stanno insieme un cavallo della Razza Governativa di Persano e la tutela dellae la prevenzione dei disturbi psichiatrici Con un cavallo che si chiama Esso, il suo cavaliere, l'australiano Sam Adul, ed un viaggio di circa 1200 chilometri dalla provincia di ...Dopo essere partito lo scorso 2 Ottobre dal Real Sito di Carditello, il cavallo Esso e il suo Cavaliere Sam Auld arrivano a Roma ospiti della Capitale per una serie incontri finalizzati a promuovere l ...Santagostino, nella Giornata Mondiale della Salute Mentale, a Roma arriva il camper della salute : dall 11 al 15 ottobre un ricco calendario di appuntamenti in giro per la città e ...