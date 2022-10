Reggio Emilia | il 19enne aggredito con un sasso fuori dalla discoteca è ricoverato in terapia intensiva La mamma | “È in fin di vita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Restain prognosi riservata ilmodenese colpito da undurante una rissa tra ragazzini, nella notte tra sabato e domenica,da unaa Castellarano, nel Reggiano. Il giovane è in gravissime condizioni ed è tenuto in coma farmacologico nel reparto diall’ospedale di Baggiovara (Modena). La madre ha presentato denuncia ai carabinieri che stanno indagando per individuare i responsabili: “Lui è la mia luce ed ora la casa è vuota, mi hanno detto che ora e sul filo di un rasoio”, ha spiegato la donna, Domenica Basile, a “Pomeriggio Cinque“. I familiari e gli amici – che chiedono a gran voce giustizia – raccontano che ilaveva avuto un diverbio già all’interno dellacon un ...