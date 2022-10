Recensione FIFA 23 PC | passare indietro per avanzare

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) In questaandremo a conoscere il “nuovo”23 nella sua versione PC l’ultimo capitolo della serie prima del cambio nome23, il videogioco sportivo più atteso in Italia e non solo, è finalmente sbarcato sulle nostre piattaforme da gaming. Da anni ormai non si vedono grosse migliorie in vista, soprattutto per quanto riguarda la versione PC. Il precedente capitolo, infatti, ci aveva lasciati alquanto basiti per la scelta di adottare la versione old gen. Quasi tutti i PC presenti nelle case degli utenti possono tranquillamente lanciare questo gioco, eppure Electronic Arts aveva optato per una “versione già nata vecchia” rispetto a quella della controparte PlayStation 5 e Xbox Series. Questa volta però gli sviluppatori hanno capito l’antifona e hanno deciso di rilasciare per tutte le console la versione current gen. ...