Piazze pazze della sinistra divisa pure sulla guerra | cortei pro Kiev e no-armi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Dopo la sconfitta elettorale, laè alla disperata ricerca di visibilità. Dove trovarla? Semplice: nella piazza. Tutti a manifestare, quindi. Ma, come da consuetudine, regolarmente divisi. Ognuno da sé, per potersi distinguere meglio. Sabato scorso si è tenuto il grande corteoCgil a Roma, dove sono subito accorsi diversi esponenti dem, da Andrea Orlando che da ministro del Lavoro ancora in carica protestava contro le sue politiche del lavoro - a Susanna Camusso. Ma anche il capo del M5S Giuseppe Conte, che ormai da settimane cerca di accreditarsi come l'unico vero paladino dei lavoratori. Dal momento che è abbastanza paradossale manifestare contro un governo che ancora non esiste, i leader dell'opposizione hanno già trovato una scusa migliore per scendere in piazza: il no alla. Per otto mesi, quando ...

Il Tempo

