(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiInferiore alla prova del, tra gli obiettivi principali del programma di governo De Maio, punto fondamentale della proposta amministrativa alla città. Si comincia in via, per i mesi di novembre e dicembre. È stata pubblicata ieri la procedura per la richiesta di offerte al fine di affidare ildiper gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado nel Comune diInferiore. L’obiettivo di pubblico interesse è ritenuto fondamentale per facilitare il raggiungimento delle scuole da parte degli studenti, decongestionando il traffico nelle fasce orarie di entrata e uscita dagli istituti scolastici e garantendo, al contempo, la sicurezza della ...

anteprima24.it

Il Nonno Vigile sarà prezioso anche per assicurare il miglior servizio possibile per il... spiega il sindaco diInferiore Paolo De Maio.Inferiore . Al via un nuovo progetto dell'Amministrazione Comunale diInferiore per coinvolgere volontari dai 60 ai 75 anni d'età per rafforzare i servizi di ...possibile per il... Nocera, trasporto scolastico: affidamento del servizio sperimentale L'incubo di una donna di Nocera Superiore, vittima di stalking, minacce e violenza: l'ex compagno è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione.