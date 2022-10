Nedved esonera Allegri? Bufera alla Continassa | succede di tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La risposta dicirca l’esonero di, non è stata capita da molti. I toni usati sono stati emblematici, ma i riferimenti no. La situazione riguardante la Juventus, ovviamente, vede anchetra i principali indiziati. Non tanto per chissà quale colpevolezza, quanto piuttosto per via del ruolo di alto rango che ricopre all’interno della società bianconera. Questo, a detta di alcuni tifosi, è un ruolo che dovrebbe essere onorato con maggiore meticolosità. Cosa che, finalmente, sta venendo a g. Ansafotoezzate dai tifosi. La schiettezza dell’ex bandiera della Torino bianconera, del resto, è sempre stata una sorta di rifugio sicuro per tutti. Un rifugio dalle incertezze, le quali ultimamente sembrano minaresalute dell’ambiente generale con troppa facilità.Così, le parole di Pavel ...