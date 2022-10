Milano | il sindaco Sala | nelle strade luci spente un' ora in più per risparmiare energia

Il nuovo logo è stato disegnato dallo studio di consulenza grafica Studio Fm, la cui idea ha ... Per ildi Modena e vicepresidente della cabina di regia del territorio turistico Bologna - ...'Confesso di non aver capito la decisione di non ammettere l'iscrizione di Vincenzo La Russa al Famedio'. Lo ha detto ildi, Giuseppe Sala, a proposito dell'esclusione, da parte della Commissione comunale competente, del nome dell'ex senatore Dc, fratello del cofondatore di Fdi Ignazio e dell'assessore ...Lo ha annunciato il sindaco Beppe Sala, aggiungendo che il venerdì alcuni dipendenti potranno lavorare in smart working. La stima è quella di 1,5mln di euro di risparmio ...Milano con le luci spente un'ora in più al giorno. E' questa la ricetta del sindaco della città meneghina contro il caro energia. "Da fine mese diminuiremo di un'ora al giorno l'illuminazione stradale ...