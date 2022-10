(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Donnee, in un caso speronate con l’auto, in provincia di Napoli. Quattro gli uomini fermati e arrestati dai Carabinieri nella notte. Il primo episodio è avvenuto a San Giuseppe Vesuviano. I militari dell’Arma ricevono una chiamata al 112: “Aiuto, ci sta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Teleclubitalia.it

"Quante infermiere, quante nostre professioniste, quante donne, soprattuttoe mogli, ogni giorno subiscono violenze fisiche e psicologiche nei pronto soccorsi e all'interno dei reparti degli ospedali italiani Quanti episodi finiscono nel dimenticatoio, come spesso ..." Quante infermiere, quante nostre professioniste, quante donne, soprattuttoe mogli, ogni giorno subiscono violenze fisiche e psicologiche nei pronto soccorsi e all'interno dei reparti degli ospedali italiani Quanti episodi finiscono nel dimenticatoio, come spesso ... Madri aggredite da mariti e figli nel Napoletano: 4 arresti in un giorno