Incidente in officina | operaio muore schiacciato da un bus

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tragedia questa mattina in provincia di Frosinone dove undi 57 anni e’ mortomentre era intento in lavori manutenzione di bus all’interno di una. L’e’ avvenuto a Pignataro Interamna, a pochi chilometri da Cassino. Sul posto i carabinieri e il personale del 118 che ha cercato di soccorrere l’uomo ma le ferite riportate sono risultate fatali. Su quanto avvenuto ha avviato un procedimento la Procura di Cassino che e’ competente territorialmente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

