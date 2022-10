Ha ragione Giovanni Lindo Ferretti | pregare fa bene

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “La maggior parte delle persone che frequento non pregano, la quasi totalità di quelle a cui voglionon pregano, non ne conoscono necessità, non possonoficiarne. I bambini crescono senza impararle”. Lo scrivein “Óra. Difendi conserva prega” (Compagnia Editoriale Aliberti) che è il suo libro di preghiere e del suo rapporto con la preghiera. E dunque il titolo non è un avverbio né un sostantivo bensì un imperativo: prega! Lui ha imparato anel lettone della nonna, prima di addormentarsi, in una casa dove mancavano televisione e radio e dunque c’erano spazio tempo silenzio per Dio, nella montagna emiliana dove si parlava in dialetto e si pregava in latino. Con l’arrivo della televisione, e dell’italiano, smise. “Non so quando ho ricominciato a ...