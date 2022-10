Grave lutto per Arturo Vidal | ex calciatore di Juve e Inter

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) È venuto a mancare il padreper. L’exdie fino alla scorsa stagione anche dell’ha infatti perso il padre Erasmo. Quest’ultimo è stato trovato privo di vita in un circolo ippico che era solito frequentare. L’uomo è stato trovato per esattezza dal personale del Club Hípico de Santiago privo di sensi. La notizia è stata diffusa dai media clienti e dalla struttura hanno fatto sapere: “Quando si sono accorti che la persona non era in buona salute, hanno contattato i paramedici che lavorano all’no del complesso”. Inutile però perché non c’è stato nulla da fare. Il padre disi sarebbe spento a causa di un arresto cardiorespiratorio per shock ipovolemico anche ...