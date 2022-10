Giaele svela con quale vippone ci proverebbe se non fosse sposata

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) ConciNel pomeriggio di ieriDe Donà si è ritrovata in giardino a chiacchierare in compagnia di Attilio Romita e Charlie Gnocchi. A un certo punto la vippona è finita a parlare di Antonino Spinalbese, confidando ai coinquilini che l’imprenditore gli piace molto come persona. Nel corso della conversazione, L'articolo proviene da Novella 2000.

con quale concorrente del GF Vip ci proverebbe da single Chiacchierando con Charlie Gnocchi, Sofiaha svelato di provare attrazione (ricambiata, a sua detta) per Antonino ...... Nuovi retroscena sul matrimonio della stilista: 'Lei e il marito hanno messo in chiaro dei paletti' Senza ombra di dubbio SofiaDe Donà è una gieffina discussa del GF Vip 7, dato che è stata ...Nel pomeriggio di ieri Giaele De Donà si è ritrovata in giardino a chiacchierare in compagnia di Attilio Romita e Charlie Gnocchi. A un certo punto la vippona è finita a parlare di Antonino Spinalbese ...Giaele De Donà è sicuramente uno dei personaggi più discussi di questa nuova edizione del Gf Vip. Il suo tanto acclamato "amore libero" è ...