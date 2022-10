GF Vip sondaggi 13 ottobre 2022 | ecco chi potrebbe uscire dalla casa

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nella prossima puntata del GF Vip 7, che si terrà giovedì 13, ci sarà una nuova eliminazione. Queste sono state settimane piuttosto complicate per il reality show, sta di fatto che c'è stata una squalifica, un televoto flash e un'uscita volontariadi cinecittà. Pertanto, nelle scorse puntate non si è dato luogo a nessuna eliminazione ordinaria. Stavolta, però, il pubblico daè chiamato a definire chi sia il concorrente meno preferito, il quale dovrà abbandonare in maniera definitiva ladel GF Vip. Al televoto ci sono: Giaele De Donà, Charlie Gnocchi, Gegia, Attilio Romita, Nikita Pelizon. Vediamo secondo ipresenti sul web chiessere il prossimo eliminato...