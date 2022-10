Formazioni ufficiali Barcellona-Inter | Champions League 2022 2023

In carriera ha diretto 398 partitecon 1709 cartellini gialli, 51 espulsioni per doppia ... PROBABILIPLZEN BAYERN MONACO Ultimi ballottaggi da valutare per Bilek e Nagelsmann, ma è ...Napoli - Ajax: leNAPOLI (4 - 3 - 3) : Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore : Spalletti. AJAX (...Barcellona Inter, le formazioni ufficiali del match. A distanza di otto giorni dopo la vittoria nella gara d’andata del girone C di Champions League, i nerazzurri affronteranno nuovamente i blaugrana.Le formazioni ufficiali di Barcellona e Inter, gara valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League ...