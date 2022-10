Delitto Macchi | a Binda 303mila euro per ingiusta detenzione

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – La Corte d’Appello di Milano, quinta sezione penale, oggi ha depositato l’ordinanza con la quale ha accolto l’istanza di riparazione perproposta da Stefano“con riferimento al periodo di custodia in carcere subito nel procedimento penale relativo all’omicidio diLidia, avvenuto nel gennaio 1987”. All’uomo, assolto in via definitiva, “è stata liquidata a titolo di indennizzo la somma di 303.277,38”. L'articolo proviene da Italia Sera.

