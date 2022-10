Cercasi leader per il Partito Democratico | spunta il nome di un campano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel ciclismo, quando ancora il traguardo è lontano, nessuno dei favoriti alla vittoria finale si espone al vento. Vale anche per il congresso del. L’unica cosa più o meno chiara oggi è che per conoscere il successore di Enrico Letta bisognerà attendere il mese di marzo. Come ci si arriverà è tutto capire. Ogni cosa è in discussione. Per dirne una, Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e da più parti segnalata come candidata certa, non avendo la tessera Pd in tasca neanche sa se davvero potrà concorrere alle primarie. Eppure il suo, dicevamo, trova sempre spazio nei taccuini dei retroscenisti. E’ in buona compagnia e gli altri papabili sono noti. Stefano Bonaccini– che dell’Emilia-Romagna è il governatore – è pronto a giocarsi le sue chance e a trasformare la ...