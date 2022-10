Cane robot Spot in cantiere

Il"Spot" entra per la prima volta in un cantiere italiano, dimostrando come innovazione e tecnologia possano non solo rendere più efficiente il monitoraggio delle attività di costruzione ma, ...Dall'America, con Impresa Percassi, il"Spot" ha operato oggi (mercoledì 12 ottobre) a Chorus Life Bergamo: il "cantiere più tecnologico d'Italia" è stato scelto da Boston Dynamics e Trimble per il primo test nel mondo delle ...Il cane robot entra debutta in un cantiere in Italia. Spot, il cane robot di Boston Dynamics e Trimble, Dall'America, è sbarcato a Chorus Life Bergamo: il cantiere a elevato tasso tecnologico è stato ...Dall’America, con Impresa Percassi, il cane robot “Spot” a Chorus Life Bergamo. Per la prima volta in Italia, la piattaforma robotica integrata - frutto della ...