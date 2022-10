Autostrade | la certezza è che non comanda lo Stato Tutti i dividendi vanno ai fondi privati Il patto segreto

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La forzata vendita dida parte dei Benetton allo, in seguito alla tragedia del ponte Morandi, si sta rivelando sempre più una beffa per il compratore. Come se non bastassero i vari benefit inseriti nell'accordo a favore della famiglia trevigiana, adesso è spuntato - si legge sul Domani - un nuovo, siglato tra Cassa Depositi e Prestiti e i. L'accordo regola i rapporti di potere tra i soci della holding Hra che ha acquiper l’Italia (Aspi). Cdp ha il 51 per cento delle azioni ma in realtà are sono iBlackstone e Macquarie. Segui su affaritaliani.it