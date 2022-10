Assegno unico INPS | questi figli maggiorenni avranno più soldi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Importanti novità in arrivo per alcune categorie di beneficiari dell’e universale, cosa sta per accadere Nel marzo di quest’anno è stato proposto l’e universale con il fine di riordinare e riunire le varie misure e detrazioni esistenti a favore della natalità e della genitorialità. A goderne, dietro diretta richiesta all’, più L'articolo proviene da Consumatore.com.

Bisogna infatti dire che l'ISEE è essenziale per ottenere qualsiasi tipo di misura di supporto, dall'per i figli al reddito di cittadinanza. Anche i recenti Decreti Aiuti hanno ...La proposta di un nuovo bonus per genitori, che si potrà sommare all'e alle altre misure attualmente attive, sembra sul punto di concretizzarsi. Ecco come funzionerà il nuovo Reddito di Fragilità. Se ne sente ormai parlare da tempo, ma finalmente arrivano ...Partiranno in settimana i primi pagamenti del sostegno economico legato all’Assegno unico attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili.Canistro. "La regione ponga fine all'inerzia disponendo l'assegnazione della concessione Sant'Antonio Sponga di Canistro alla società Acque Minerali San Benedetto Spa. Ad ormai 15 mesi dalla sentenza ...