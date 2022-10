Angela Lansbury è leggendaria | grazie per ogni singolo frammento di bellezza

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Salve a tutti, sono Francesca e ho dodici anni. Non so bene se considerarmi una bambina atipica, ma una delle mie più grandi passioni, insieme a Occhi di Gatto e Lady Oscar, è La Signora in Giallo, un telefilm che danno su Rai 1 all’ora di pranzo. Sono una grandissima fan della protagonista, Jessica Fletcher, una deliziosa donna di mezz’età, vedova, che vive tutta sola in un piccolo paese della provincia americana. E’ una scrittrice di romanzi gialli che inevitabilmente si ritrova sempre coinvolta nelle indagini di un qualche omicidio, nella vita reale. Dove c’è un delitto, c’è Jessica Fletcher. E’ bravissima, acuta e intuitiva e riesce sempre a scovare il colpevole, tanto che persino le forze dell’ordine si affidano al suo fiuto infallibile. Il cibo nel piatto si raffredda sempre, perché sono letteralmente rapita da quello che accade nel telefilm. Aspetto con ansia il momento in cui, ...

è scomparsa ieri sera, appena 5 giorni prima del suo 97esimo compleanno, e il New York Times ha pubblicato una video - intervista, fatta nel 2010 , molto significativa. L'attrice, ...Un fiore e un lumicino sulla 'Walk of Fame di Milano' per ricordare, l'attrice anglo - americana morta all'età 96 anni che è conosciuta in tutto il mondo per essere stata la protagonista della serie 'La signora in giallo', in cui interpretava una ...Persino la Nasa ha voluto dedicare una rosa cosmica a ricordo di Angela Lansbury. Tanta è la commozione a Hollywood per la scomparsa dell'ultima diva della Golden Age di Hollywood.