Vecchie Glorie | parliamo di Gennaro Iezzo

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dopo la pausa estiva torna la rubrica “”, targata 11contro11, analizzando, dopo quella di Fabian Carini, la carriera di un altro portiere distintosi tra Serie A e non solo:. L’estremo difensore campano non ha cambiato tante maglie, ma ovunque è andato è sempre riuscito a dare un contributo importante alla causa della squadra. Oltre al Napoli anche quelle di Catania e Cagliari sono state tappe importanti di un percorso vissuto all’insegna dell’esplosività e della sicurezza tra i pali. La carriera di: una vita nelle piccole realtà di provincianasce l’8 giugno 1973 a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Proprio nelle scuole calcio locali il ragazzo comincia a muovere i primi passi sul ...

Corriere del Mezzogiorno

... verrà declinato attraverso cinque diverse aree tematiche: 'vintage', 'Carrozzieri & Meccanici', 'Scambi, Cambi e Ricambi', 'Insegne vintage e memorabilia stradali', 'Benzina & Acciaio ...... ma anche' come Antonio Guidi e Antonio De Poli, giunto alla sua V legislatura. Vestiti per lo più di scuro confessano di essere 'molto emozionati', come Rita Dalla Chiesa che, vista ... Le vecchie glorie del Bari giocano per beneficienza per l’Unione Italiana Ciechi L’evento, in favore degli ipovedenti, si terrà il 13 ottobre alle 19, al Circolo Tennis con la partecipazione anche di Antonio Di Gennaro, Giovanni Loseto, Pasquale Loseto, Gerson e Michele Andrisani ...Terzino sinistro a tutta fascia, dal mancino esplosivo, Pusceddu veste in carriera 10 maglie ed è protagonista in Europa con Cagliari e Fiorentina.