Ultime Notizie – Gas | il rigassificatore a Piombino è fondamentale A che punto siamo?

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 11 ottobre 2022) Le parole del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, allebattute come per tutto il governo Draghi, suonano come un testamento. Prima dice: “che i rigassificatori vengano messi in funzione il prima possibile perché ne va della sicurezza nazionale. E’ urgentissimo che dall’inizio dell’anno prossimo ci sia almeno il primo, quello di“. Poi, sui tempi necessari, aggiunge: “sicurezze non ne ho, è un’eredità che lascio e spero che tutti si rendano conto che la sicurezza energetica nazionale dipende da quello. Se abbiamo il Gnl e abbiamo la nave, e non saremo in grado di utilizzarlo sarà un vero e proprio suicido; qualcuno dovrà prendersi la responsabilità”. L’indicazione non poteva essere più netta ma la domanda che nasce subito dopo averla recepita è: a che ...