Turchia e Cina preoccupate per l' escalation in Ucraina | l' UE addestrerà 15mila militari ucraini

La Russia minaccia di non vendere a chi parteciperà al price cap, ma questa mossa dell'Europa fa sì che acquirenti extraeuropei comee India abbiano molto più potere contrattuale. Spia ...Gli appelli diIntanto sul fronte diplomatico sono numerose le prese di posizione. Lafa appello alla Russia e all'Ucraina per un cessate il fuoco "al più presto possibile". Lo ...La Russia minaccia di non vendere a chi parteciperà al price cap, ma questa mossa dell’Europa fa sì che acquirenti extraeuropei come Turchia, Cina e India abbiano molto più potere contrattuale. A ...Leopoli è di nuovo senza elettricità. La Cina ha espresso preoccupazione per gli ultimi sviluppi del conflitto, che hanno visto le truppe di Mosca colpire Kiev e causare la morte di 19 persone. La ...