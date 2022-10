Shakhtar-Real Madrid | lo sfogo di Jovicevic contro la guerra in Uraina | 'Aiutateci' VIDEO

... diretta su Mediaset Infinity+ - 3 Telecronaca: Matteo Gandini ore 21:00 Gruppo F 4a Giornata -Donetsk vsMadrid Municipal Stadium of Legia Warszawa - Varsavia Streaming: diretta su ...... ore 18:45 Celtic - Lipsia: ore 21:00 Dinamo Zagabria - Salisburgo: ore 21:00 Dortmund - Siviglia: ore 21:00 Milan - Chelsea: ore 21:00 Psg - Benfica: ore 21:00Madrid: ore 21:00 ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il Real Madrid, in attesa del Clasico, si prepara ad affrontare lo Shakhtar in Champions: Ancelotti lavora per trovare le soluzioni migliori ...