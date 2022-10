Ricerca | dati sintetici e pazienti avatar per studiare le malattie del sangue

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 ottobre 2022)per accelerare laclinica contro ledel. E’ Synthema, progetto del Cancer Center di Humanitas Milano e di Humanitas Ai Center, dedicato alle applicazioni dell’intelligenza artificiale in medicina, che ha vinto un finanziamento della Commissione europea pari a 7 milioni di euro nell’ambito del programma Horizon 2020 con l’obiettivo di sviluppare nuovi sistemi di analisi deinel settore delle patologie ematologiche. Synthema partirà a inizio 2023 concentrandosi surare come l’anemia a cellule falciformi e la leucemia mieloide acuta, e mira a creare un hub internazionale in cui mettere a punto e validare tecniche innovative basate sull’Ai per rendere anonime le ...