Probabile intesa tra Teatro Comunale e Teatro Pubblico Campano | incontro a Palazzo Mosti

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Clemente Mastella si è incontrato stamani con Alfredo Balsamo, direttore. E’che la riunione, peraltro di breve durata, sia da mettere in relazione con la progettata assegnazione della gestione delVittorio Emanuele, recentemente restaurato, proprio al TPC. Né Balzamo, né Renato Giordano direttore di Città Spettacolo al termine della riunione hanno rilasciato dichiarazioni sulla chiusura di accordo ma hanno parlato dicordiale sull’argomento, se non qualche vago accenno; ma tutto lascia supporre che tra qualche giorno si avranno maggiori dettagli e magari qualche protocollo formale di gestione. Balsamo è stato molto cauto: “Mastella mi ...

