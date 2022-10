“Otto mesi di chemioterapia” GF Vip 7 | gelo improvviso | la confessione choc del concorrente

Engage

Un turn over epocale per la sanità riminese. Nel cuore dell'estate, nel corso degli ultimi, l'Ausl Romagna ha vissuto una vera e propria 'rivoluzione' tra i camici bianchi. Dallo scorso ...di...Al momento quello che vediamo, dopodall'inizio della "operazione speciale", non è una Russia in ginocchio militarmente né per le sanzioni. Certo è in difficoltà, ma da una parte abbiamo l'... Nielsen: in Italia investimenti pubblicitari a -3,5% nei primi otto mesi del 2022 Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Tiene il web advertising, in crescita del 3%, mentre la televisione lascia sul campo l’8,8% del giro d’affari Il mercato degli investimenti pubblicitari chiude il mese di agosto in Italia con un giro ...