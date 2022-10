Non solo d’estate | è perfetto anche da sfoggiare con le prime giornate fredde

Leggi su amica

(Di martedì 11 ottobre 2022) Solitamente quando si pensa a un look total white, vengono in mente outfit estivi fatti di capi leggeri e fluidi, magari da indossare durante le vacanze. Invece vestirsi di bianco dalla testa ai piedi può essere un’idea smartnei mesi autunnali. Oltre che un modo per distinguersi dalla massa, prevalentemente coperta da abiti nei toni del nero, grigio e marrone appena si ritorna in città. Il denim bianco èper creare un look eye-catching nei mesi autunnali. Come costruire illook total white Perun look total white in autunno bisogna saperlo fare con stile. Seguendo alcune semplicissime regole. Sefioccano abiti, top e gonne leggeri e impalpabili a ottobre bisogna fare il contrario. Per evitare di creare un outfit che ci faccia sentire fuori posto è d’obbligo ...