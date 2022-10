No | non c’è un “allarme mandragora” a Cerignola

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dieci persone appartenenti a due nuclei familiari sono state ricoverate all’ospedale Santa Maria Delle Grazie di Pozzuoli, in provincia di Napoli, con sintomi da intossicazione alimentare dopo aver ingerito un tipo di verdura velenosa, probabilmente, scambiandola erroneamente per spinaci. Il lotto di verdura contaminato è arrivato al mercato ortofrutticolo CAAN di Volla, in provincia di Napoli, dall’Abruzzo. Nei giorni successi hanno cominciato a diffondersi avvisi, pubblicati anche sugli account Facebook di alcuni Comuni della provincia di Napoli, in cui si intimava a non consumare spinaci freschi fino a quando non si sarà accertato la non tossicità dei prodotti venduti. LEGGI ANCHE > A luglio hanno iniziato a diffondersi fake news sul cambiamento climatico La diffusione dell'”” a ...