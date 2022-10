Corriere dello Sport

Metti una sera a cena a Milano, ricordando i bei tempi (recenti) andati e immaginando magari di ritrovarsi ancora assieme, ma da avversari, su qualche campo di ...... abbiamo fatto alcuni incontri ristretti tra ex compagni (a, a Salerno e a Fregene) abbiamo ... promettendo che sarebbe venuto alla nostra prossima, che abbiamo già programmato per il ... Napoli, rimpatriata di ex a Milano: Ghoulam fa visita a Koulibaly e Jorginho A poche ore dal match, intanto, gli stessi Koulibaly e Jorginho ne hanno approfittato per regalarsi un altro amarcord, con un compagno storico al Napoli come Faouzi Ghoulam. La rimpatriata tra tre dei ...Giorgia Meloni ha fatto bene a dire quello che pensa veramente in campagna elettorale sul reddito di cittadinanza. Due giorni prima del popolo ha rilasciato una intervista al Mattino di Napoli in cui ...