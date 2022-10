Madonna fa parlare di sé | si mostra con in mano le mutandine rosa |  il significato

(Di martedì 11 ottobre 2022)è sotto le luci dei riflettori, la cantante sicon inle: eccone svelato il vero motivo Un’artista che ha conquistato il palcoscenico e la telecamera con la sua immensa bravura. Ma stavolta,è sotto le luci dei riflettori non tanto per una performance canora ma per aver stupito L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ma un altro aspetto non è sfuggito ai fan:nel video sfoggia un look che ha fattodi sé . Capelli fucsia, in perfetto pendant con gli slip, la popstar ha le sopracciglia schiarite ...Inarrestabile in rosa e quasi irriconoscibile,continua a fardi sé. L'ultimo video pubblicato sul profilo tik tok dalla decana delle star è stato ripreso da milioni di utenti. Nel video la star, 64 anni, sopracciglia depilate e ...Madonna è sotto le luci dei riflettori, la cantante si mostra con in mano le mutandine rosa: eccone svelato il vero motivo ...Madonna non ha mai nascosto la sua bisessualità. Pur non ammettendo mai pubblicamente di essere gay. Ora, ecco un video che, secondo i fan, è l'ammissione ufficiale. Anche se, ...