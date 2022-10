Maddie McCann | nuove accuse per il presunto killer | Brueckner accusato di altre violenze sessuali

, il principale sospettato della scomparsa è stato formalmente accusato di altre violenze sessuali . Il 45enne Christian Brueckner , che sta scontando una condanna per droga in Germania, ...La bimba britannica svanì nel nulla durante una vacanza in Portogallo nel 2007. I genitori non hanno mai smesso di ...Maddie McCann, il principale sospettato della scomparsa è stato formalmente accusato di altre violenze sessuali. Il 45enne Christian Brueckner, che sta scontando una condanna per droga ...La bimba britannica svanì nel nulla durante una vacanza in Portogallo nel 2007. I genitori non hanno mai smesso di cercarla ...