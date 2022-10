La fidanzata di Simba La Rue | “Volevo solo che venisse umiliato | non aggredito”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ha raccontato la sua verità lunedì Barbara Boscali, in arte Bibi Santi, di fronte al giudice, Lucia Graziosi, nell’interrogatorio di convalida del fermo in carcere, dove si trova da venerdì con l’accusa di tentato omicidio per la feroce aggressione al suo fidanzato,La Rue. Un agguato in piena regola avvenuto a Treviolo la notte del 16 giugno. Con la Boscali sono state arrestate altre quattro persone, tra cui quello che materialmente ha accoltellato. Un episodio che si inserisce in quella faida in atto da tempo tra trapper, e in particolare tra il gruppo di La Rue e quella legata al musicista padovano Baby Touchè. Assistita dall’avvocato d’ufficio Federica Mologni e Michele Cesari, Bibi Santi ha ripetuto quello che aveva detto ai carabinieri, che comunque l’avevano sotto intercettazione, quando si era presentata spontaneamente. E cioè che ...