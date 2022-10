Il Napoli non rimpiange più l’assenza di Osimhen | il dato

IlNapolista

Brutta notizia per Spalletti e il suo: Rrahmani ha riportato infati una lesione del tendine dell'adduttore lungo della coscia sinistra.è un buon momento per la Roma di Mourinho che deve inserire nella lista degli indisponibili ...Il neonato è stato trasportato prima all'ospedale di Nola e poi al Santobono dic'è stato niente da fare: è morto intorno alle 3:00 della notte scorsa. Ancora da chiarire la dinamica ... Nel Napoli non ci sono riserve, perciò segnano tutti - ilNapolista Nella puntata della Bobo TV, l'ex calciatore Antonio Cassano si è lasciato andare ad un grande elogio nei confronti di un calciatore del Napoli. Antonio Cassano non le manda mai a dire. Nel corso… Leg ...Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato a Dazn: "Il Napoli sta giocando bene ma è da molti anni ha un'ottima squadra e allenatori bravi. Anche lo scorso anno erano partiti bene, la stagione sarà ...