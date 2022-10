GF Vip | Adriana Volpe in tribunale racconta l’inferno con l’ex marito | “Furti e minacce”

(Di martedì 11 ottobre 2022) In questi giorni si stanno tenendo le prime sedute del processo che vede coinvolti, show-girl ex protagonista e opinionista del GF Vip, e il suo ormai exRoberto Parli. Tutto è cominciato nel 2020, quando laha lasciato il reality show di Alfonso Signorini in piena emergenza Covid dopo aver saputo che il suocero stava male (successivamente è deceduto per Covid). Ed è stato in quel momento che riabbracciando l’alloral’ha trovato profondamente cambiato. L’incubo dicominciato dopo il Grande Fratello Vip Il cambiamento di Roberto Parli era evidente anche al padre di, cometo da lei stessa in. “Mio padre, mentre ero ancora al ...

Nella giornata di ieri l'ex Vippona ed ex opinionista del GFVolpe , si è ritrovata in Tribunale in occasione della prima udienza del processo contro l'ex marito Roberto Parli , accusato di maltrattamenti in famiglia. La conduttrice ha reso una ...Questo, almeno, è quanto raccontato in tribunale dall'ex opinionista del GF, che ha denunciato il padre di sua figlia per maltrattamenti in famiglia.ha dichiarato: Le parole di...'Sono uscita dal Grande Fratello e non era più lui'. Con queste parole è iniziata la testimonianza di Adriana Volpe nel processo contro l’ex marito Roberto Parli, accusato di maltrattamenti, aggressio ...Oggi piange Portici. Domani, chissà a quale territorio toccherà. Ieri un operaio di 59 anni è precipitato dal terzo piano del centro storico di Portici. E tutto questo a poche ore dalla Giornata nazio ...