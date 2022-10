Formazioni ufficiali Maccabi Juve | le scelte degli allenatori

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ledimatch valido per la 4ª giornata della Champions 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/2023.(4-3-3): Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Comud; Lavi, Mohamed, Chery; Atzili, Pierrot, David. All. Bakhar UVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Paredes, Rabiot, McKennie; Vlahovic, Di Maria. All. Allegri L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ledi Copenaghen - Manchester City , match valido per la fase a gironi di Champions League 2022/2023 . Citizens in formato schiacciasassi in questo avvio di stagione, e anche questa ...Formazioni ufficiali Maccabi Haifa-Juventus – Partita già decisiva per la Juventus di Massimiliano Allegri che, al Sammy Ofer Stadium di Haifa, è obbligata a vincere per mantenere vive le speranze per ...Le formazioni ufficiali di Maccabi Haifa e Juventus. Fischio d'inizio ore 18.45 Torna la Uefa Champions League. La Juventus di Massimiliano Allegri (Clicca qui per le parole della vigilia) apre la ...