Cinque motivi per preferire il nucleare a solare ed eolico

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 11 ottobre 2022) Chilo (k, minuscola), mega, giga e tera (M, G, T, maiuscole) significa migliaia, milioni, miliardi e trilioni (cioè migliaia di miliardi). Invece wattora (Wh) e watt (W) sono unità di energia e di potenza, rispettivamente, cosicché kWh, MWh, GWh, TWh e kW, MW, GW, TW sono i loro multipli detti sopra (chilowattora e chilowatt, megawattora e megawatt, gigawattora e gigawatt e terawattora e terawatt.). Fin qui tutto è chiaro, ma da qui in poi c’è la gran confusione. La colpa della confusione è degli esperti, che sono quasi tutti confusionari e qualcuno anche confuso. Sentite cosa scrivono (cito da alcuni rapporti di agenzie di dati energetici). «In Italia risultano installati 24 GW fotovoltaici (FV) con una produzione annua di 26 TWh», si legge in un rapporto. Oppure: «Il consumo elettrico italiano si attesta a 325 TWh l’anno», si legge in un altro rapporto. Io non so se a voi questi dati ...